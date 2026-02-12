Carnevale 2026 nei Municipi di Bari: cinque giorni di festa tra quartieri e comunità

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 come una vera festa diffusa, capace di attraversare quartieri e coinvolgere comunità, scuole, parrocchie, associazioni sportive e culturali. Dal 13 al 17 febbraio piazze, strade, parchi e spazi pubblici si animeranno con sfilate, laboratori, animazione, musica e momenti pensati per bambini, famiglie e cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della partecipazione.

Si comincia venerdì 13 febbraio nel quartiere San Pio (Municipio 5) con la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”, dalle 15 alle 17.30. La manifestazione, promossa dalla Parrocchia della Natività di Nostro Signore insieme a scuole e associazioni del territorio, mette al centro il tema dell’abbraccio, puntando a favorire solidarietà e socialità tra i più piccoli e le famiglie.

Sabato 14 febbraio, nel quartiere San Paolo (Municipio 3), dalle 10.30 alle 12.30, è in programma la sfilata “Carnevale in allegria – Curiamo il mondo”, organizzata dall’associazione La Caravella. Carri allegorici, mascotte, giocolieri e spettacoli di bolle accompagneranno bambini e famiglie lungo il percorso che parte dalla sede del Municipio in via Ricchioni e arriva in piazza Romita. Sempre sabato 14, nel quartiere Loseto (Municipio 4), si terrà il flashmob “Storico Carnevale Losetano”, alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele, preceduto da un corteo di sei carri che attraverserà le vie del quartiere, mantenendo viva una tradizione culturale e sociale attiva da 25 anni.

Domenica 15 febbraio, a Santo Spirito (Municipio 5), dalle ore 10.30, sarà protagonista il “Carnevale 2026… in rete”, una festa corale ispirata alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il percorso tematico attraverserà il borgo e il lungomare, coinvolgendo associazioni, scuole, commercianti e bambini del quartiere, in un Carnevale inclusivo dal titolo “Alice in… Santo Spirito delle meraviglie”. Nello stesso giorno, nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo (Municipio 4), si terrà la Sfilata di Carnevale del Municipio 4, promossa dalla Consulta delle Scuole. Il ritrovo è alle 10 presso il parcheggio della scuola Calamandrei, con partenza della sfilata entro le 10.30 e arrivo in piazza Umberto I intorno alle 13. La sfilata, ispirata al mondo Disney, coinvolgerà circa 500 bambini, famiglie e scuole, valorizzando creatività, inclusione e partecipazione.

Lunedì 16 febbraio al centro sportivo Leo Dell’Acqua in via Donizetti a Carbonara (Municipio 4) si terrà Carnival, evento gratuito per tutte le fasce d’età. Martedì 17 febbraio, nel Municipio 2, dalle 16 alle 18.30, alla Biblioteca Cagnazzi in via Giovanni Colella 13, si svolgerà la Festa di Carnevale conclusiva del progetto “Intrecci di Natale”, un pomeriggio di colori, musica e allegria pensato per bambini, famiglie, anziani, volontari e associazioni del territorio. Sempre martedì 17, nel Municipio 4, all’Orto della Serenità dalle ore 10, ci sarà la tradizionale Festa della Pentolaccia con giochi, musica, maschere e una passeggiata immersa nella natura.

“Il Carnevale nei Municipi – dichiarano congiuntamente le presidenti dei Municipi – è un’occasione importante per restituire centralità ai quartieri, valorizzare lo spazio pubblico e rafforzare i legami di comunità. Attraverso feste semplici ma partecipate, costruite insieme alle realtà del territorio, offriamo soprattutto ai bambini e alle famiglie momenti di condivisione, inclusione e socialità”.﻿