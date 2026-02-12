San Valentino, boom di accessi ai portali di incontri: +38% di ricerche

Nei giorni che precedono San Valentino cresce in modo significativo il numero di accessi ai portali di incontri. Secondo un’analisi del Centro Studi EvaVip condotta sul triennio 2023–2025, si registra un incremento medio del 38% delle ricerche nei giorni immediatamente precedenti il 14 febbraio, con un picco di accessi pari al +42% rispetto alla media mensile.
Il dato, che si ripete con andamento costante e in crescita anno dopo anno, raggiunge la massima concentrazione nelle 48 ore che precedono la ricorrenza. San Valentino si conferma così non solo una celebrazione delle coppie già consolidate, ma anche un momento in cui il bisogno di relazione emerge con maggiore intensità tra chi una relazione non ce l’ha.
L’analisi evidenzia come il contesto sociale, fortemente orientato al modello di coppia, contribuisca ad amplificare il senso di esclusione e a stimolare la ricerca di compagnia. In questo scenario aumenta anche la domanda di esperienze relazionali personalizzate, spesso indicate come “girlfriend experience”, intese come occasioni di presenza, ascolto e condivisione, più che esclusivamente di natura intima.
Le ricerche, infatti, non si limitano alla sfera sessuale ma riguardano anche la possibilità di condividere momenti simbolici come una cena o un’uscita serale, evitando di trascorrere la ricorrenza in solitudine. La compagnia viene percepita come fattore di benessere emotivo e inclusione sociale.
Secondo il Centro Studi, le date ad alta valenza simbolica come il 14 febbraio accentuano la percezione della solitudine, generando una domanda crescente di esperienze relazionali flessibili e temporanee. La relazione, in questo contesto, assume sempre più i contorni di un’esperienza significativa nell’immediato, anche se non necessariamente destinata a durare nel tempo.
