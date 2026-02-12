Scuola, è stato precario per 16 anni ed ora è in pensione: il Tribunale riconosce il risarcimento

“Per abusiva reiterazione di contratti a termine da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito, a un insegnante di religione iscritto alla Uil Scuola è stato riconosciuto dal Tribunale di Bari un risarcimento pari a 6 mensilità. Finalmente una decisione che ha sapore di giustizia per tutti i precari della scuola e che fa seguito alla sentenza della Cassazione del 23 novembre 2025”.

Non nasconde la propria soddisfazione Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, di fronte alla notizia dell’accoglimento di un ricorso promosso dall’avvocato Marco Dibitonto per un iscritto all’organizzazione sindacale.

“Si stanno moltiplicando i ricorsi di docenti assunti per anni e anni con contratti a tempo determinato – svela Verga – Quella ottenuta dal nostro iscritto è una delle prime applicazioni vincenti della giurisprudenza in Puglia. Il docente, precario dal 2007 al 2023, è andato in pensione, ma conscio di aver ricevuto un’illegittima ripetizione di contratti annuali, tutti dal 1 settembre al 31 agosto, ha adito il Tribunale, ottenendo un risultato che, ne siamo certi, farà da apripista a tanti altri casi similari”.

“Il ristoro economico ottenuto dal Tribunale – continua Verga – non è però certo sufficiente a risarcire una vita da precario. E’ infatti assurdo che un docente, che ogni giorno lavora, spesso in condizioni di disagio, per la formazione delle nuove generazioni di pugliesi, vada in pensione da precario, una stortura e un’ingiustizia inaccettabili.

“Il nostro impegno – conclude Verga – continuerà per tutto il personale scolastico sino a che la politica non avrà sanato la piaga del precariato, fornendo stabilità ai lavoratori della scuola e trovando nuove soluzioni per il loro reclutamento”.