Spara al dipendente e si barrica in casa, arrestato 86enne nel Foggiano

Ha esploso alcuni colpi di pistola contro un suo dipendente, ferendolo all’addome, e poi si è barricato in casa nel centro cittadino. È accaduto a Cerignola, in provincia di Foggia, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 86enne con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio si è verificato all’interno di un’azienda agricola di famiglia. Per motivi ancora in fase di accertamento, l’anziano avrebbe impugnato un’arma da fuoco e sparato contro il lavoratore, per poi allontanarsi a bordo della propria auto. Scattate immediatamente le ricerche, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo dopo alcune ore in un’abitazione del centro di Cerignola, dove si era barricato. Sul posto sono intervenuti anche un negoziatore specializzato del Comando provinciale di Foggia e le squadre operative di supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato bloccato in sicurezza.

Durante la successiva perquisizione domiciliare è stata sequestrata una pistola calibro 7.65, ritenuta l’arma utilizzata per il ferimento. Il dipendente, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita. L’86enne, considerata l’età avanzata e l’incompatibilità con il regime carcerario, è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Le indagini proseguono per chiarire il movente del gesto.

