Bari, mercato di via Portoghese ancora senza sede definitiva: “Si continua a rimandare, non è più accettabile”

Nuova battuta d’arresto per il trasferimento definitivo del mercato settimanale del lunedì di via Portoghese, a Bari. Dopo anni di annunci e rassicurazioni sulla ricollocazione nell’area del park & ride tra via Scoppelliti e via Tommaso Fiore, la soluzione stabile non è ancora arrivata e ora si torna a parlare di uno spostamento in un’altra area, ancora una volta temporanea. La questione si intreccia con l’urgenza legata ai lavori per la realizzazione del BRT, che renderebbero necessario liberare l’attuale area mercatale. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione presso il settore comunale competente con i rappresentanti sindacali degli ambulanti, durante la quale sarebbero state avanzate diverse ipotesi di trasferimento, tra cui un possibile avvicinamento al quartiere Libertà. Il mercato di via Portoghese, negli ultimi anni, ha vissuto una fase di progressivo ridimensionamento, tra degrado dell’area e un numero crescente di operatori che hanno abbandonato i posteggi. Secondo le organizzazioni di categoria, la lunga incertezza avrebbe inciso in maniera pesante sulla tenuta economica dell’appuntamento settimanale, un tempo considerato tra i più importanti della città.

Sulla vicenda è intervenuto Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti-UniPuglia, che ha dichiarato che “con l’inizio dell’era Leccese tutti auspicavano che le soluzioni provvisorie diventassero un ricordo. Purtroppo così non è ed ancora una volta a pagarne le conseguenze sono i mercati di Bari la cui condizione fatiscente e degradata è sotto gli occhi di tutti e denunciata ripetutamente anche sugli organi di stampa. Utilizzando costantemente il “ricatto” dell’emergenza per superare anche procedure di legge quindi dando adito addirittura a procedimenti palesemente contestabili, il comune di Bari continua a fare il bello ed il cattivo tempo a proprio piacimento. Oggi si parla di un trasferimento non nell’area destinata a quel mercato cioè il il park&ride in via Tommaso Fiore, ma di altre aree. La prossima settimana dovrebbe esserci un ulteriore incontro per valutare le soluzioni possibili e la collocazione di tutti gli aventi diritto in modo da evitare le conseguenze dannose di un trasferimento che ancora non convince, soprattutto per le modalità. La cosa che continua a destare ulteriore disorientamento e comunque disapprovazione è l’assenza da parte dei due altri Assessori, Carla Palone e Domenico Scaramuzzi, visto che trattasi dei due esponenti di maggioranza che avevano assunto impegni precisi con gli Operatori e con tutte le sigle di rappresentanza circa la disponibilità della nuova area in via Scopellitti/Tommaso Fiore ove trasferire il mercato; cosa mai avvenuta. Un trasferimento che, a questo punto, davvero non si riesce neppure ad immaginare se e quando possa avvenire”, conclude. Resta ora atteso il prossimo incontro tra amministrazione e rappresentanti degli ambulanti, chiamati a individuare una soluzione che consenta di evitare ulteriori penalizzazioni per gli operatori e di garantire continuità a un mercato storico della città.