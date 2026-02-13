VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Bari, cede porzione di balcone in via Pascoli: famiglie lasciano l’abitazione

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 20:02
IMG-20260213-WA0073
  • 47 sec

Paura a Bari, in particolare in via Pascoli, quando nel pomeriggio, intorno alle ore 16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il cedimento di una porzione di balcone. Sul posto è giunta una squadra con il funzionario di guardia che ha effettuato i primi sopralluoghi per verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.

Successivamente è arrivato anche il tecnico del Comune che, dopo ulteriori accertamenti, ha disposto l’inibizione dell’accesso alla palazzina in attesa di approfondimenti strutturali. In seguito al provvedimento, due nuclei familiari hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Non si segnalano feriti.

Cronaca , Primo Piano

