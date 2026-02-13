L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 13 al 15 febbraio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

Anche quest’anno, nel giorno di San Valentino, Bari si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue forme. In largo Albicocca ci sarà una festa dedicata agli innamorati, dal titolo “Una canzone d’amore”. Per l’occasione in largo Albicocca, che ormai è stato ribattezzato la “piazza degli innamorati”, sarà allestito come una grande sala da ballo a cielo aperto, con luci, elementi scenografici e un palco per ospitare il dj set e il karaoke. A partire dalle ore 19.30 di sabato 14 febbraio.

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 come una grande festa diffusa, che attraversa i quartieri e coinvolge comunità, scuole, associazioni, parrocchie e realtà sportive e culturali, con un ricco calendario di eventi promossi nei Municipi.

Questi gli appuntamenti in programma:

· venerdì 13 febbraio, nel quartiere San Pio (Municipio 5), dalle ore 15 alle 17.30, si terrà la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”, il Carnevale di comunità promosso dalla Parrocchia della Natività di Nostro Signore insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. L’edizione 2026, dedicata al tema dell’abbraccio, mette al centro inclusione, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo bambini, famiglie e realtà educative e sociali del quartiere.

· sabato 14 febbraio, nel quartiere San Paolo (Municipio 3), dalle ore 10.30 alle 12.30, la sfilata “Carnevale in allegria – Curiamo il mondo”, organizzata dall’associazione La Caravella, con carri allegorici, mascotte e animazione per bambini. L’iniziativa prevede il coinvolgimento attivo del territorio attraverso la creazione di gruppi a tema che includono scuole, parrocchie, famiglie e cittadini, favorendo una partecipazione collettiva e gioiosa, soprattutto dei più piccoli, anche grazie alla presenza di personaggi tra i più amati dai bambini, giocolieri e spettacoli di bolle di sapone. La partenza è prevista dalla sede del Municipio in via Ricchioni, con arrivo in piazza Romita.

· sabato 14 febbraio, nel quartiere Loseto (Municipio 4), l’APS Antiqua Lusitum promuove il flashmob “Storico Carnevale Losetano”, in programma alle ore 17.00 in piazza Vittorio Emanuele, preceduto da un corteo di sei carri – trattori con strutture in cartapesta e maschere – che attraverserà alcune strade del quartiere. La manifestazione, attiva da 25 anni, rappresenta un appuntamento di particolare valore culturale e sociale per la comunità losetana, contribuendo a mantenere viva una memoria collettiva condivisa.

· domenica 15 febbraio, a Santo Spirito, (Municipio 5), a partire dalle ore 10.30, il “Carnevale 2026… in rete”, un appuntamento corale che vedrà protagonisti associazioni, commercianti, scuole e bambini del quartiere. Il Carnevale sarà ispirato alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, con una sfilata e un percorso tematico che attraverseranno il borgo e coinvolgeranno anche il lungomare. Un Carnevale inclusivo, nel segno della socializzazione e della collaborazione tra le diverse realtà del territorio, che accompagnerà cittadini e visitatori sulle tracce del Bianconiglio, in un ideale viaggio tra fantasia e comunità, dal titolo “Alice in… Santo Spirito delle meraviglie”.

· domenica 15 febbraio, nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo (Municipio 4), si terrà la Sfilata di Carnevale del Municipio 4, promossa dalla Consulta delle Scuole. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 presso il parcheggio della scuola Calamandrei, con partenza della sfilata entro le ore 10.30 e conclusione intorno alle ore 13.00 in piazza Umberto I, dove si svolgerà un momento finale di animazione. L’iniziativa, ispirata al mondo Disney, coinvolgerà circa 500 tra bambini, famiglie e scuole del territorio, valorizzando creatività, inclusione e partecipazione, con il supporto di volontari e associazioni per la sicurezza e l’assistenza.

TEATRI

Teatro Petruzzelli (corso Cavour, 12) il 13 febbraio l’Avvocata Cathy La Torre col il suo spettacolo “Tutte le volte che le donne”, storie di donne straordinarie che hanno fatto la storia ma la storia non le racconta. Edoardo Leo si esibirà al Teatro Petruzzelli di Bari sabato 14 febbraio alle ore 21:00 con il suo spettacolo “Ti racconto una storia”. Domenica 15 febbraio alle ore 20.30, il Teatro Petruzzelli di Bari ospita l’evento benefico “Fratelli tutti – Insieme con arte”, una serata speciale di solidarietà dedicata ai bambini di Terra Santa con numerosi artisti. Tra gli ospiti, anche Al Bano e Sergio Rubini.

Teatro Piccinni (Corso Vittorio Emanuele II, 84) dall’11 al 15 febbraio – Vinicio Marchioni presenta Riccardo III con la regia di Antonio Latella. Con Riccardo III, Antonio Latella affronta uno dei testi più perturbanti di Shakespeare liberandolo da ogni alibi fisico e portandolo nel cuore del nostro presente.

AncheCinema (Corso Italia, 112) il 13 febbraio in prima regionale lo spettacolo teatrale Venerdì 13 regia di Roberto Ciufoli, con Martina Colombari, Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia. Il 14 febbraio La Danza nel Cuore prestigioso concorso coreografico nazionale di danza classica, moderna, contemporanea e composizione, ospitato regolarmente presso l’AncheCinema di Bari. L’evento offre borse di studio, stage e vede la partecipazione di giurie qualificate, confermandosi un punto di riferimento per talenti e accademie.

Teatro Abeliano (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3) Il 15 febbraio serata di poesia e musica dedicata all’amore. Sul palco Vito Signorile e Agata Paradiso , con le musiche dal vivo di Francesco Galizia, accompagnano il pubblico in un vero e proprio percorso poetico-musicale in cui l’amore continua la sua danza eterna.

Teatro Team (via Giustino Rocca) 13 Febbraio The Beatbox – The Beatles Legend. 14 Febbraio Serena Rossi – SereNata a Napoli Racconti e musica stretti in una serenata che l’attrice porta in scena per conquistare la sua città: è SereNata a Napoli, lo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo show teatrale.

Teatro Forma (Via Giuseppe Fanelli, 206/1) 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟒 𝐅𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨, un duo di eccezione: Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Nel progetto “Cosa sono le nuvole”, due anime musicali dalla formazione classica e dal respiro internazionale si fondono in un’alchimia rara.

Teatro Kursaal Santalucia (Largo Adua, 5) il 13 febbraio alle ore 20.30, Allacciate le cinture! con tre ospiti d’eccezione, il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, e la partecipazione straordinaria del soprano Maria Luigia Borsi.

“Lascia stare le rose. Punta sul cinema!” La campagna di San Valentino degli UCI Cinemas di Bari celebra la sala come il posto migliore dove andare e il miglior regalo da fare per quest’occasione Accanto alle nuove uscite, gli UCI Cinemas di Bari riportano in sala due titoli iconici che hanno segnato l’immaginario collettivo: “Pretty Woman” e “Ghost”. In particolare, il film diretto da Garry Marshall con Julia Roberts e Richard Gere tornerà in programmazione speciale presso gli UCI Cinemas. Chi acquisterà online il biglietto per lo spettacolo di sabato 14 riceverà l’esclusiva cartolina di San Valentino. Il classico intramontabile “Ghost” con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg sarà invece in sala solo per il giorno di San Valentino.

Teatro Kismet (Strada San Giorgio Martire 22) 14 e 15 febbraio lo spettacolo La Panne di Friedrich Dürrenmatt Nuova coproduzione Teatri di Bari diretta da Alessandro Maggi. Sabato 14 febbraio nel foyer del Kismet è in programma la tavola rotonda Colpa, verità, delitto a partire da Friedrich Dürrenmatt, uno spazio di confronto tra istituzioni, giuristi ed esperti su legalità e giusto processo.

Auditorium La Vallisa (Piazza del Ferrarese 4) Sabato 14 febbraio Non si sa come La Compagnia Diaghilev rinnova il proprio dialogo con l’universo teatrale di Luigi Pirandello e torna a esplorare uno dei territori più inquieti e profondi della sua drammaturgia

MUSICA

Venerdì 13 febbraio l’Officina degli Esordi ospita Davide Ambrogio, tra le voci più autorevoli e riconoscibili della nuova scena di ricerca legata alle musiche di tradizione. Polistrumentista calabrese cresciuto a Cataforìo, nel cuore dell’Aspromonte, Ambrogio porta a Bari il live di Mater Nullius (“Madre di nessuno”).

Dal 13 al 15 febbraio il Demodé Club di Modugno, sotto la direzione artistica di Dario Boriglione, propone un fine settimana con 3 appuntamenti, ognuno con un’identità precisa e un’atmosfera diversa: si parte venerdì con la serata “Dai 30 anni in su”, si prosegue sabato con il grande party di Carnevale che unisce “Random” e il format “Only Rihanna”, e si chiude domenica con una nuova e coinvolgente Roda de Samba, seguita dal djset di Fabio Rizzi

EVENTI

Venerdì 13 febbraio Piazza Cesare Battisti ● Piccoli e diritti – ore 10‑12 Nuovo appuntamento del ciclo di laboratori sui diritti dell’infanzia, con letture guidate e giochi educativi.· Cornici d’amore – ore 17-20 Laboratorio creativo dedicato all’espressione delle emozioni, in occasione di San Valentino. I partecipanti realizzeranno cornici decorative personalizzate con colori e materiali creativi, trasformandole in piccoli oggetti simbolici da regalare o conservare.

Sabato 14 febbraio Piazza Cesare Battisti· Bari Grande Amore – ore 11–13 Una mattinata dedicata alla passione per il calcio e per la città di Bari con incontri, ospiti ed esposizioni. In programma la presentazione del libro “La favola dei galletti biancorossi” e del calendario illustrato 2026 con l’autore Vito Ladisa e Giovanni Morisco, presidente Casa Bari. Introduce Corrado Minervini. · Cardiologia – L’amore in 60 anni di canzone italiana – ore 18–19:30 Spettacolo di narrazione e musica che attraversa oltre sessant’anni di canzone italiana per raccontare l’amore e le trasformazioni delle relazioni nel tempo. Laura Rizzo e Carlo Valente intrecciano parole e canzoni in uno storytelling coinvolgente tra classici della canzone d’autore e repertori contemporanei.

Domenica 15 febbraio Piazza Umberto · Calcio in piazza – ore 10–13 Mattinata di sport e movimento con giochi, esercitazioni e partite aperte a bambini e famiglie, per promuovere inclusione, benessere e socializzazione attraverso il calcio. Piazza Cesare Battisti · Festa di Carnevale – ore 10–13 Festa dedicata a bambini e famiglie con truccabimbi, laboratori creativi e giochi tradizionali per vivere il Carnevale tra colori, fantasia e condivisione nello spazio pubblico. · Giochi di strada di altri tempi – ore 9:30–12:30 Un appuntamento intergenerazionale dedicato ai giochi tradizionali di strada, per riscoprire il piacere del gioco condiviso e della socialità all’aria aperta.

Associazione Culturale Puglia Segreta il 14 febbraio organizza la visita esclusiva a Palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica. Un viaggio nell’architettura e nella storia.

Retake il 14 Febbraio preparerà il nuovo murale nel parco Francesca Morvillo.

ARTE

La Pinacoteca Corrado Giaquinto celebra la giornata di San Valentino con Untitled Kisses una mostra speciale dedicata a Luigi Billi, artista fiorentino che ha lasciato un segno profondo nell’arte contemporanea italiana.

