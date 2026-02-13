VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Meteo in Puglia: arriva il ciclone di San Valentino. Weekend instabile con piogge e vento

Le previsioni per il fine settima di 3b Meteo

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 12:08
La perturbazione responsabile dell’aumento dell’instabilità giovedì, abbandonerà la Puglia oggi favorendo il subentro di ampie schiarite in giornata, con venti di Maestrale in rinforzo. A spiegarlo è Lorenzo Badellino di 3b Meteo. “La pausa – chiarisce però – sarà breve, poiché le condizioni andranno rapidamente peggiorando sabato, per l’arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l’Italia. Sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco nel corso della giornata, soprattutto sul Salento, mentre i venti rinforzeranno sensibilmente dai quadranti meridionali.

Domenica il vortice attraverserà il Centro-Sud Italia e rinnoverà condizioni di instabilità sulla nostra regione, mentre la disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali determinerà un certo calo delle temperature”.

Le massime a Foggia e Bari non supereranno i 13°C, 15°C a Brindisi, 17°C a Lecce.

