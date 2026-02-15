Cucina, ricchi di vitamine e alleati della salute: in tavola gli spinaci

Ricchi di vitamine, minerali e preziosi antiossidanti, oggi in tavola portiamo gli spinaci. Spesso associati alla forza – complici racconti e cartoni animati – questi ortaggi a foglia verde sono in realtà un concentrato di nutrienti fondamentali per il benessere quotidiano. Versatili in cucina e facili da abbinare, rappresentano un ingrediente semplice ma capace di fare la differenza in una dieta equilibrata.

Entrando nel dettaglio, gli spinaci sono una fonte importante di vitamina A, fondamentale per la salute della vista e della pelle, e di vitamina C, che contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a contrastare i radicali liberi. Non mancano la vitamina K, essenziale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa, e le vitamine del gruppo B, utili per il metabolismo energetico.

Dal punto di vista minerale, gli spinaci apportano ferro, prezioso per la produzione dei globuli rossi, soprattutto se consumati insieme a una fonte di vitamina C che ne migliora l’assorbimento. Sono inoltre ricchi di magnesio e potassio, alleati del sistema muscolare e della pressione sanguigna. La presenza di acido folico li rende particolarmente indicati in alcune fasi della vita, come la gravidanza. Ma non è tutto. Gli spinaci contengono composti antiossidanti come luteina e zeaxantina, utili per la salute degli occhi, e contribuiscono alla protezione cellulare contro lo stress ossidativo. Grazie all’elevato contenuto di acqua e fibre, favoriscono il senso di sazietà e il benessere intestinale, risultando leggeri ma nutrienti. Un alimento povero di calorie ma ricco di sostanza, che merita un posto fisso nella cucina di tutti i giorni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Torta salata ricotta e spinaci

Lavate accuratamente gli spinaci freschi e fateli appassire in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Una volta cotti, strizzateli bene per eliminare l’acqua in eccesso e tritateli grossolanamente. In una ciotola unite 250 grammi di ricotta, gli spinaci, un uovo, una manciata di parmigiano grattugiato, sale, pepe e noce moscata. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Stendete una pasta sfoglia in una teglia rivestita di carta forno, versate il ripieno e livellate. Coprite, se desiderate, con un secondo disco di pasta oppure ripiegate i bordi verso l’interno. Infornate a 180°C per circa 30–35 minuti, finché la superficie risulterà dorata. Ottima sia calda che a temperatura ambiente, perfetta per un pranzo veloce o un buffet.

Spinaci saltati con ceci e limone

Lessate gli spinaci oppure cuoceteli al vapore per preservarne al meglio le proprietà nutritive. In una padella fate rosolare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete i ceci già cotti e scolati e lasciate insaporire per qualche minuto. Unite gli spinaci e saltate il tutto a fuoco vivace per pochi minuti. Regolate di sale, pepe e completate con una spruzzata di succo di limone fresco e, se gradite, una grattugiata di scorza. Questo piatto può essere servito come contorno ricco oppure come secondo vegetariano leggero e completo.