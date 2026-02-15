Melendugno: si sbriciola in mare l’arco dell’amore

Proprio nel giorno di San Valentino, la Puglia perde uno dei luoghi simbolo per gli innamorati. Il maltempo ha cancellato uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l’imponente l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno conosciuto anche come arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l’ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall’erosione costiera al paesaggio del Salento. “E’ un colpo al cuore durissimo – commenta il sindaco Maurizio Cisternino . Sparisce uno dei tratti turistici piu famosi della nostra costa e dell’Italia intera. La Wind lo scelse tra i suoi primi spot”

Foto Facebook