DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,256 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,256 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Melendugno: si sbriciola in mare l’arco dell’amore

A causa del maltempo

Pubblicato da: redazione | Dom, 15 Febbraio 2026 - 12:18
633727139_1348733507294219_2479017211112410080_n
  • 57 sec

Proprio nel giorno di San Valentino, la Puglia perde uno dei luoghi simbolo per gli innamorati. Il maltempo ha cancellato uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l’imponente l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno conosciuto anche come arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l’ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall’erosione costiera al paesaggio del Salento. “E’ un colpo al cuore durissimo – commenta il sindaco Maurizio Cisternino . Sparisce uno dei tratti turistici piu famosi della nostra costa e dell’Italia intera. La Wind lo scelse tra i suoi primi spot”

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Molfetta, apre lo sportello +TUTELA per...

Un nuovo servizio dedicato alla tutela dei consumatori apre le sue...
- 15 Febbraio 2026
Puglia

Bit 2026: Bilancio positivo per la...

Il Turismo in Puglia cresce, cresce nei flussi, nella qualità dell'offerta,...
- 15 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, controlli straordinari su tir e...

Operazione congiunta a Bari tra la Polizia Locale di Bari e...
- 15 Febbraio 2026
Cucina , Rubriche

Cucina, ricchi di vitamine e alleati...

Ricchi di vitamine, minerali e preziosi antiossidanti, oggi in tavola portiamo...
- 15 Febbraio 2026