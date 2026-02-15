DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026
Molfetta, apre lo sportello +TUTELA per cittadini e famiglie

Un nuovo presidio che nasce per rafforzare la tutela, l’orientamento e l’assistenza ai cittadini

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 15:49
Molfetta Corso Fornari
  • 31 sec

Un nuovo servizio dedicato alla tutela dei consumatori apre le sue porte a Molfetta, pensato per offrire supporto e orientamento su energia, servizi essenziali e diritti dei cittadini. Dal 13 febbraio è attivo lo sportello +TUTELA, promosso da Consumerismo No Profit in collaborazione con NoiEnergia, con l’obiettivo di fornire assistenza concreta in un settore sempre più complesso e delicato.

Il progetto nasce dalla collaborazione strategica tra Consumerismo No Profit e Assium, nota per aver creato il modello UTILITY POINT, che garantisce la presenza di Utility Manager professionisti e certificati all’interno dei punti vendita. In questo modo, +TUTELA non è solo un punto informativo, ma un vero presidio territoriale per chi cerca supporto nei rapporti con fornitori di servizi essenziali o con il mercato in generale.

L’inaugurazione dello Store NoiEnergia di Corso Fornari 163, ha segnato una tappa importante per il rafforzamento del progetto sul territorio. L’iniziativa arriva in un momento in cui la corretta informazione sui diritti dei consumatori e l’accesso alle agevolazioni energetiche diventano sempre più cruciali per famiglie e imprese, rendendo +TUTELA un punto di riferimento concreto e affidabile.

