Bancomat ancora presi d’assalto: questa volta colpita la Banca Popolare di Noicattaro

Ladri in fuga

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 09:25
polizia
  • 40 sec

Lo sportello bancomat della filiale di Noicattaro della Banca popolare pugliese è stato fatto esplodere poco prima dell’alba di oggi da ignoti. La deflagrazione ha danneggiato la sede dell’istituto di credito, ma non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno tre persone, poi fuggito a bordo di un’auto di colore scuro. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine che potranno contare sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

