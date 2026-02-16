Ricerca casa, Bari tra le città più attrattive. Al quarto posto nella classifica nazionale

Bari si conferma tra le piazze immobiliari più dinamiche d’Italia, salendo al quarto posto nella classifica delle grandi città per attrattività del mercato. È quanto emerge dal Market Appeal Index elaborato da Immobiliare.it Insights, che misura l’appetibilità dei mercati immobiliari sulla base dei volumi di offerta, delle ricerche e dei contatti generati dagli annunci pubblicati sulla piattaforma.

Nel capoluogo pugliese il punteggio di attrattività è passato da 55,6 a 66,7 punti, consentendo a Bari di guadagnare due posizioni rispetto allo scorso anno e di collocarsi subito alle spalle del podio composto da Milano, Roma e Bologna. In testa alla graduatoria resta Milano, che si conferma il mercato più attrattivo a livello nazionale pur registrando un lieve calo: dal punteggio massimo di 100 raggiunto dodici mesi fa, il capoluogo lombardo scende a 97,2 punti, in una fase di normalizzazione dopo un lungo ciclo di crescita. Seguono Roma, seconda con 86,1 punti, e Bologna, terza con 72,2, entrambe stabili rispetto all’anno precedente.

Alle spalle di Bari, Firenze e Torino arretrano di una posizione ciascuna, attestandosi rispettivamente al quinto e al sesto posto con 61,1 punti. Verona si conferma settima con 52,8 punti, mentre Genova resta ottava migliorando il proprio punteggio da 41,7 a 44,4. Nella parte bassa della classifica delle grandi città si trovano Catania e Venezia, a pari merito al nono posto con 33,3 punti. Chiudono Napoli, con 25 punti, e Palermo, ultima con 16,7 punti.

“Negli ultimi dodici mesi i grandi centri urbani hanno confermato il loro ruolo di riferimento per acquirenti e investitori, in virtù di mercati maturi e di un’elevata concentrazione di domanda”, ha commentato Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia di dimensioni più contenute, la vetta della classifica resta invariata: Monza si conferma al primo posto, in crescita da 94,3 a 96,3 punti, davanti a Bergamo (93,3) e Pisa (91,3). Stabili anche Padova e Lucca, rispettivamente quarta e quinta con 89,7 e 89,3 punti.