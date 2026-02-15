Bari, una sconfitta che sa di condanna: il Südtirol vince 2-1

Se in tre partite fondamentali per il percorso salvezza raccogli un misero punto, giocando anche due gare tra le mura amiche, ti condanni automaticamente alla retrocessione. Certo, ci sono ancora tanti punti a disposizione, ma a questo Bari servirebbe davvero un miracolo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Dopo un primo tempo senza squilli, Longo ha stravolto la squadra all’inizio della ripresa, dandole una forte impronta offensiva, lasciando però praterie alla compagine di Castori, che ne ha approfittato segnando due reti (la seconda marcatura è stata gentilmente offerta da Mané). Rao ha provato a dare la scossa, ma non è bastato. Il Bari sprofonda verso la Serie C…

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Sudtirol, il tecnico del Bari Moreno Longo deve rinunciare a Darboe, De Pieri, Dickmann, Nikolaou e Verreth. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in difesa c’è Mantovani, mentre Mane sostituisce Dickmann. In attacco spazio per Çuni con Moncini e Gytkajer in panchina.

Nel Sudtirol, il tecnico Fabrizio Castori deve fare a meno dell’ex Andrea Masiello. L’allenatore marchigiano schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è l’ex Molina.

PRIMO TEMPO: Dopo ventisei minuti di schermaglie, la prima vera occasione è del Bari: Çunico calcia fuori su assist di Cavuoti. Replica la formazione di Castori al minuto 28 con un colpo di testa di Pecorino, neutralizzato da Cerofolini. Lo stesso attaccante altoatesino si divora un gol al minuto 32, colpendo male di testa a pochi passi dalla porta biancorossa. Ci prova Molina al minuto 42 con un tiro al volo che termina a lato. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi nei Galletti: Moncini prende il posto di Piscopo, mentre Rao rileva Mantovani. Il Sudtirol sblocca il match al minuto 48 con Merkaj, che ribadisce in rete dopo una respinta di Cerofolini. Ancora pericolosa la squadra di Castori al minuto 56 con un tiro di Davi che non impensierisce l’estremo difensore del Bari. Insiste la squadra ospite con Pecorino, che costringe Cerofolini alla parata in corner. Finalmente si fanno vedere i biancorossi al minuto 66 con un colpo di testa di Cistana, palla alta di poco. Esordio in biancorosso per Artioli al minuto 68, fuori Traoré. Dentro anche Gytkjaer al posto di Çunico. Il Sudtirol raddoppia al minuto 76 grazie a una sciagurata autorete di Mane. Dentro anche Esteves al minuto 78, fuori Cavuoti.Prova a riaprirla il Bari al minuto 81 con un gran gol di Rao, che controlla e fulmina Adamonis con un tiro da fuori area. La squadra di Longo prova a raggiungere il pareggio, ma senza risultati concreti. Finisce così Bari-Sudtirol, edizione 2025/26. Allo stadio “San Nicola” termina 1-2.

PAGELLE: Mane, che pasticcio! Rao, altro gran gol!

Cerofolini 6, Cistana 5,5, Odenthal 5,5, Mantovani 5,5 ( 46′ Rao 6,5), Mane 4, Braunoder 5, Traore 5,5 (68′ Artioli 5), Dorval 5, Cavuoti 6 (79′ Esteves sv), Piscopo 4,5 ( 46′ Moncini 4,5), Çuni 5 (68′ Gytkjaer 5)

Longo 4

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 2

Marcatori: 48′ Merkaj 76′ Mane aut. 81′ Rao

Ammoniti: Verdi, Kofler, Molina

Tiri in porta: 1 – 5

Corner: 3 – 5

Possesso palla: 54% 46%

Spettatori: 9.303 (5.134 abbonati; 27 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani, Mane, Braunoder, Traore, Dorval (c), Cavuoti, Piscopo, Çuni

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, Maggiore, Esteves, Pucino, Stabile, Artioli

SUDTIROL: Adamonis, Pecorino, Casiraghi (c), Tronchin, Davi S., Kofler, Veseli, Molina, Crnigoj, El Kaouakibi, Verdi

Panchina: Borra, Cragno, Bordon, Mancini, Zedadka, Tonin, Sabatini, Tait, Davi F., Frigerio, Merkaj, Brik

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Alessandro Prontera (Bologna).

Foto Ssc Bari