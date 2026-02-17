MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Bari, a piedi (e in controsenso) corre sulla tangenziale: il caso a Palese – VIDEO

Diverse le segnalazioni: "Fate attenzione"

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 12:15
WhatsApp Image 2026-02-17 at 12.03.23
  • 49 sec

Sopreso a correre in controsenso sulla tangenziale. E’ accaduto a Palese, il caso è stato segnalato in alcuni gruppi social dove gli automobilisti esortano i cittadini a prestare attenzione. Protagonista della vicenda un uomo. Diverse le segnalazioni anche negli scorsi giorni da parte di moltissimi residenti che evidenziano la “pericolosità dell’individuo” che con “questi atteggiamenti mette a repentaglio la sua e l’altrui incolumità”. Alcuni episodi si sarebbero verificati anche durante le scorse notti. L’uomo, evidenziano alcuni “sarebbe mentalmente instabile”.

Foto screen video Facebook

