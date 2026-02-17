Bari, a piedi (e in controsenso) corre sulla tangenziale: il caso a Palese – VIDEO

Sopreso a correre in controsenso sulla tangenziale. E’ accaduto a Palese, il caso è stato segnalato in alcuni gruppi social dove gli automobilisti esortano i cittadini a prestare attenzione. Protagonista della vicenda un uomo. Diverse le segnalazioni anche negli scorsi giorni da parte di moltissimi residenti che evidenziano la “pericolosità dell’individuo” che con “questi atteggiamenti mette a repentaglio la sua e l’altrui incolumità”. Alcuni episodi si sarebbero verificati anche durante le scorse notti. L’uomo, evidenziano alcuni “sarebbe mentalmente instabile”.

Foto screen video Facebook