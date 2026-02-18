MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Bari, ecco il lungomare di Palese dopo le mareggiate: “Da anni chiediamo frangiflutti”

Marciapiede e pista ciclabile intransitabili in alcuni tratti

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 14:31
lungomare palese dopo mareggiata
  • 19 sec

Detriti, pietre e zone intransitabili, sia a piedi, sia in bici. E’ così che si presenta da questa mattina il lungomare di Palese, nel Municipio 5, dopo le mareggiate e il maltempo degli scorsi giorni. Una situazione già nota ai residenti che da tempo chiedono, soprattutto per alcuni tratti maggiormente esposti a questo tipo di problematiche, interventi ad hoc, tra cui la presenza di frangiflutti.

“Stamattina era impossibile transitare sul tratto della nuova pista ciclabile – spiega una cittadina – ogni volta che c’è maltempo è così. In alcuni tratti si allaga anche. Non voglio dire nulla sui lavori, ormai questo è quello che abbiamo, però vogliamo soluzioni. E’ un problema noto, accadeva già prima e si è costruito senza pensarci. Adesso però nelle giornate di sole dopo le mareggiate, non possiamo usare ne la pista ciclabile, ne il marciapiede. Sia in bici, sia a piedi, si rischia di farsi male. Da anni chiediamo frangiflutti, forse è arrivato il momento?”, conclude.

