Bari, il Politecnico spegne le luci: sostiene la battaglia a favore del risparmio energetico

Ieri, 16 febbraio, ricorrenza nazionale della Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il palazzo del nuovo Rettorato del Politecnico di Bari si è spento per due ore in occasione di M’Illumino di Meno 2026, Rai Radio 2, edizione 22, per proporre brevi messaggi sulla sostenibilità.

Proiettati su una parete esterna dell’edificio gli slogan, con tono imperativo, hanno inteso stimolare una riflessione consapevole sui temi del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e dell’uso responsabile delle risorse. In occasione dell’accensione il prorettore vicario del Poliba, Michele Ruta ha inteso sottolineare che il “Politecnico deve essere presente e urlare al territorio che siamo allineati in questa battaglia per il risparmio energetico, la tutela ambientale, stili di vita consapevoli per, e soprattutto, per le nuove generazioni.”

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli altri atenei di Puglia ha visto la partecipazione Meit srl, specializzata in gestione del patrimonio immobiliare, servizi energetici e di ingegneria, con il Presidente di Meit srl, Donato Dell’Anna che ha inteso evidenziare la collaborazione con il Poliba nell’iniziativa volta a “contribuire alla sensibilizzazione della comunità sui temi della sostenibilità ambientale, promuovendo gesti quotidiani capaci di generare un impatto positivo sull’ambiente.”

Questi gli otto suggerimenti proposti nella proiezione su fondo verde che si ripeterà ogni pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20, fino al 20 febbraio: Spegni e respira. Il futuro conta. Agisci ora. Ogni gesto vale. Rispetta il pianeta. Cura le risorse. Proteggi il futuro. Sii consapevole.