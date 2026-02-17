MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,306 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,306 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, lavori sul ponte ferroviario: chiusura temporanea strada provinciale 57 a Torre a Mare

Avranno una durata stimata di circa 20 giorni

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 17:15
17-02-26 lavori sul ponte ferroviario_chiusura temporanea del prolungamento della strada provinciale 57 a Torre a Mare_foto
  • 42 sec

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche comunica che è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare per 20 giorni consecutivi del prolungamento della strada provinciale 57, nel tratto di competenza comunale, in località Bari Torre a Mare.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario al km 660+250, lungo la tratta Bari Torre Quetta – Bari Torre a Mare, interventi finalizzati alla velocizzazione della linea ferroviaria, su richiesta di RFI. I lavori saranno eseguiti dall’impresa REM Srl e rientrano in un più ampio programma di interventi di RFI finalizzati a migliorare sicurezza ed efficienza della linea ferroviaria.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano l’ultima campata del ponte ferroviario tra le stazioni di Bari Torre a Mare e Mola di Bari e avranno una durata stimata di circa 20 giorni. Sono finalizzati alla velocizzazione della linea Adriatica.
La chiusura è stata disposta per garantire la sicurezza della circolazione stradale durante le attività di cantiere.
L’impresa esecutrice ha provveduto all’installazione della segnaletica temporanea, all’impiego di movieri abilitati e all’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza di veicoli e pedoni, con particolare attenzione alle persone con disabilità. È inoltre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

L’Esercito continua a incontrare i giovani...

Proseguono in tutta la regione le attività di orientamento e informazione...
- 17 Febbraio 2026
Amici a quattro zampe

Aveva investito e ucciso un cane...

È stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione...
- 17 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, lavori sul ponte ferroviario: chiusura...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche comunica che è stata...
- 17 Febbraio 2026
Salute e Medicina

Visori di realtà virtuale per ridurre...

Tre visori di realtà virtuale sono ora a disposizione dell’Istituto Tumori...
- 17 Febbraio 2026