Bari, lavori sul ponte ferroviario: chiusura temporanea strada provinciale 57 a Torre a Mare

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche comunica che è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare per 20 giorni consecutivi del prolungamento della strada provinciale 57, nel tratto di competenza comunale, in località Bari Torre a Mare.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario al km 660+250, lungo la tratta Bari Torre Quetta – Bari Torre a Mare, interventi finalizzati alla velocizzazione della linea ferroviaria, su richiesta di RFI. I lavori saranno eseguiti dall’impresa REM Srl e rientrano in un più ampio programma di interventi di RFI finalizzati a migliorare sicurezza ed efficienza della linea ferroviaria.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano l’ultima campata del ponte ferroviario tra le stazioni di Bari Torre a Mare e Mola di Bari e avranno una durata stimata di circa 20 giorni. Sono finalizzati alla velocizzazione della linea Adriatica.

La chiusura è stata disposta per garantire la sicurezza della circolazione stradale durante le attività di cantiere.

L’impresa esecutrice ha provveduto all’installazione della segnaletica temporanea, all’impiego di movieri abilitati e all’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza di veicoli e pedoni, con particolare attenzione alle persone con disabilità. È inoltre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.