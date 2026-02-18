Bari, area fitness a Poggiofranco e nuovi luci a san Pasquale: oggi le inaugurazioni

Sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 16.30, la nuova area fitness all’interno del giardino intitolato alla memoria di Monica Dal Maso, in viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco.

L’intervento di realizzazione della nuova area ha previsto la posa in opera di due attrezzi fitness (barra per flessioni ed esercizi e parallele) e di 50 metri quadri di pavimentazione antitrauma, con cordoli di raccordo alla superficie esistente. Nello specifico, la pavimentazione antitrauma, installata a cura del Comune di Bari, è stata oggetto di donazione da parte della società Coloplast Spa di Bologna, che ha fornito 50 metri quadri di pavimentazione sostenibile modulare, realizzata grazie al recupero degli scarti di produzione dei propri dispositivi medicali.

I moduli della pavimentazione, aventi dimensione di 50 per 50 centimetri, sono costituiti, infatti, da materiale innovativo e riciclabile, conforme ai principi dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale. La loro posa in opera ha consentito di valorizzare uno spazio pubblico con una soluzione ecologica, resistente e facilmente manutenibile, capace di integrare esigenze estetiche e funzionali, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità, sicurezza e qualità urbana promossi dall’amministrazione comunale.

All’inaugurazione della nuova area fitness saranno presenti l’assessore alla Cura del territorio, la presidente del Municipio II, i consiglieri municipali, insieme a Luigi Tallarino (Senior regional sales manager) e Raffaele Annecchini (Territory manager) in rappresentanza di Coloplast Spa.

A seguire, alle ore 17:30, sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza nel giardino di vico Capurso, ad angolo con via Amendola, nel quartiere San Pasquale.

L’intervento rientra tra le opere realizzate nell’ambito dell’accordo quadro per “lavori di durata triennale per l’installazione di apparecchiature per l’efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione nel territorio della città di Bari, parchi e boschi cittadini, in relazione ai progetti di azione sperimentale di greening e verde urbano”.

Nello specifico, l’intervento nel giardino di vico Capurso ha previsto l’installazione di 9 pali dell’altezza di 4 metri e mezzo, con lampade da 60 watt a Led e a basso consumo energetico, telecontrollabili da remoto grazie a un sistema gestito dalla piattaforma di supervisione generale dell’amministrazione comunale. Il giardino è stato, inoltre, dotato di impianto di videosorveglianza.

Grazie allo stesso accordo quadro, sono stati già eseguiti interventi sulla pubblica illuminazione in numerose aree della città: parcheggio Santa Chiara, giardino via delle Murge, due giardini via Ricchioni, area chiesa San Nicola in zona Catino, parco via Oberdan, giardino di via Pantanelli.