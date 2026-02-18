Bari, cade tettoia all’ex Manifattura Tabacchi. La denuncia: “Tragedia sfiorata”

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, si è verificato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie per l’incolumità dei cittadini. Un pannello di rivestimento della tettoia delle pagode dell’area mercatale dell’Ex Manifattura Tabacchi di Via Pietro Ravanas è stato divelto dalle forti raffiche di vento, finendo contro la recinzione mentre una cittadina transitava sul marciapiede adiacente.

“Si è sfiorata la tragedia – tuona Luca Bratta consigliere municipale. – Solo per puro caso non si sono registrati feriti. Questo episodio impone una riflessione immediata e non più rinviabile sulle condizioni strutturali dell’area. La sicurezza pubblica non può essere rimandata. La tutela dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta, non subordinata a ritardi o silenzi”.