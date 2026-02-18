Bari, follia in viale Unità d’Italia: insegue ragazza in monopattino e la prende a martellate

Una 25enne ha denunciato di essere stata colpita più volte alla testa con un martello da un automobilista di circa 60 anni a Bari. L’uomo, dopo aver chiesto alla giovane che era in monopattino di spostarsi per farlo passare, ha inseguito lei e il suo ragazzo, che era in bici, e l’ha aggredita.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri, assistita dall’associazione Gens Nova dell’avvocato Antonio La Scala. Secondo quanto raccontato dalla giovane alla stampa locale, l’aggressione è avvenuta la sera dell’11 febbraio in viale Unità d’Italia. Lei era in monopattino e il suo ragazzo in bici.

L’uomo, a bordo della sua auto, ha iniziato a suonare il clacson chiedendo ai due di spostarsi. La ragazza, allora, lo ha invitato a stare calmo e con il suo fidanzato ha proseguito fino a una piazzetta non molto distante. Qui ha notato l’auto dell’uomo parcheggiata. Il 60enne, allora, sarebbe sceso impugnando un martello. E, dopo essersi avvicinato alla ragazza, avrebbe iniziato a colpirla prima alla nuca e poi alla testa, procurandole una ferita che ha richiesto alcuni punti di sutura.

L’aggressione è stata interrotta dal fidanzato della vittima e da altre persone presenti che hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati non avrebbero però trovato il martello. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’uomo non sarebbe stato arrestato.