Incidente sul lavoro a Palo del Colle: uomo rimasto gravemente ferito al volto

Ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito al volto mentre armeggiava con a una rampa di scarico di un camion. E’ accaduto questa mattina a Palo del Colle. Erano in corso le operazioni per ripulire le strade dalla sabbia.

Trasportato in ospedale è attualmente in prognosi riservata.