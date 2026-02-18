Ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito al volto mentre armeggiava con a una rampa di scarico di un camion. E’ accaduto questa mattina a Palo del Colle. Erano in corso le operazioni per ripulire le strade dalla sabbia.
Trasportato in ospedale è attualmente in prognosi riservata.
Incidente sul lavoro a Palo del Colle: uomo rimasto gravemente ferito al volto
