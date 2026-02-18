MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Bari, la pioggia e il vento deturpano l’immagine di Falcone e Borsellino

E' successo ieri

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 13:15
WhatsApp Image 2026-02-18 at 13.07.05
  • 5 sec

La pioggia e il vento deturpano l’immagine di Falcone e Borsellino. E’ accaduto ieri e a documentarlo è Donato Cippone. “Giudici Falcone e Borsellino – scrive in un post – i baresi non vi dimenticano e prestano sempre attenzione quando le vostre immagini finiscono per strada in carta straccia. Avevamo provato per anni con l’ex sindaco Emiliano, per 10 anni con l’ex sindaco Decaro, chissà se con il sindaco Vito Leccese, a Bari non si riesca, finalmente e realmente, a farsi che la Città di Bari non vi dimentica. Mai”. Il post è scritto anche a a nome di Antonella De Simone (Coordinamento regionale: “Fronte Verde / Onda Verde Puglia Facciamo Rete”), Franco Scarpa (Fronte Verde) Nicola De Toma (Associazione Villaggio del Lavoratore S.Paolo / Stanic) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi Giovani Insieme).

