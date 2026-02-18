Disagio giovanile a scuola, in Puglia arriva un vademecum per intercettare i segnali di allarme

Un vademecum per aiutare le scuole a riconoscere e affrontare il disagio minorile sarà portato in dieci istituti pugliesi nell’ambito di un progetto promosso dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Puglia, Ludovico Abbaticchio. L’iniziativa è stata presentata a Bari ed è frutto del lavoro di un tavolo interistituzionale.

A introdurre l’incontro è stata la vicepresidente del Consiglio regionale, Elisabetta Vaccarella: «Una scuola è inclusiva quando è capace di parlare con tutti, di accogliere ma anche quando è in grado di intercettare e interpretare i segnali di disagio di un ragazzo prima che diventi un ferita impossibile da curare». A delineare il quadro attuale è stata la presidente del Tribunale per i Minori di Bari, Valeria Montaruli, che ha evidenziato un cambiamento nelle criticità registrate negli ultimi anni. “Se fino all’anno scorso crescevano notevolmente i procedimenti civili, relativi al pregiudizio sul minore, alla responsabilità genitoriale, soprattutto a seguito delle criticità del covid che hanno inasprito conflittualità familiare e violenza intrafamiliare, adesso l’emergenza si sta spostando sui reati commessi dai minorenni e soprattutto su reati violenti come le lesioni, le risse”.

Montaruli ha inoltre sottolineato come il fenomeno sia aggravato «da comportamenti legati all’abuso di sostanze stupefacenti ma anche alle illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto alimentato anche dal cattivo uso dei social, da fenomeni di bullismo e cyberbullismo che ancora non intercettiamo in maniera compiuta». Il progetto, definito sperimentale, punta a fornire strumenti concreti a docenti e famiglie per riconoscere i segnali precoci di disagio. “Oggi – ha detto Abbaticchio – abbiamo questo progetto sperimentale che offriamo a tutte le attività del territorio scolastico pugliese. Incontreremo in tour dieci scuole con docenti e spero anche i genitori e ci auguriamo che diventi un progetto omogeneo per la Puglia e che la Puglia sia pilota nell’integrazione”, ha concluso.

Foto repertorio