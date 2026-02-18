MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Bari guida l’innovazione in Puglia, 329 imprese solo nell’area metropolitana

In regione 644 realtà, nel Sud 2.825 tra startup e imprese ad alto contenuto tecnologico

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 15:00
panoramica bari vecchia lungomare
  • 2 min

È l’area di Bari a trainare l’innovazione in Puglia. Su 644 Pmi innovative registrate in regione, ben 329 hanno sede nel territorio barese, confermando il capoluogo come uno dei poli emergenti del Mezzogiorno nel settore tecnologico. I dati sono stati illustrati al Politecnico di Bari in occasione della quarta tappa del roadshow UniCredit Start Lab 2026, il programma dedicato allo sviluppo di startup e Pmi innovative e al rafforzamento del collegamento tra imprese, ricerca e capitale. Nel complesso, nel Sud Italia si contano 2.825 startup e Pmi innovative, pari al 19% del totale nazionale.

Nel 2025 i finanziamenti equity alle startup italiane hanno raggiunto 1,456 miliardi di euro, con operazioni mediamente più consistenti ma concentrate prevalentemente nel Nord, che assorbe oltre 1,17 miliardi della raccolta complessiva. In questo scenario, la Puglia si propone come territorio strategico grazie a disponibilità di suolo industriale, reti energetiche innovative, collegamenti digitali sottomarini globali e un contesto istituzionale ritenuto favorevole allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

In particolare, è stato presentato il progetto “Puglia data center valley”, un programma che punta a integrare tre grandi poli hyperscale per una capacità complessiva superiore a due gigawatt. Tra gli interventi previsti figura “Adriatic Dc Bari”, con la riconversione dell’ex Manifattura Tabacchi in un data center da 200 megawatt, affiancato da un secondo polo a Brindisi e da un hub da 1,5 gigawatt su 800 ettari destinato a diventare uno dei più grandi complessi in sviluppo in Europa. I primi cantieri dovrebbero partire entro la fine del 2026, con un investimento iniziale di circa due miliardi di euro per il progetto barese. Complessivamente, il valore degli investimenti attesi sui tre progetti potrebbe superare i cento miliardi di euro, considerando anche le ricadute infrastrutturali e indotte.

