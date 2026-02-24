MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Bari e Brindisi si tingono dei colori di Gravina 2028: il sogno della Capitale della Cultura sbarca in aeroporto

Agli arrivi, alle partenze, su tutti i totem degli aeroporti di Bari e Brindisi la Città candidata a Capitale italiana della Cultura

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 17:42
7297bcc5-bb8a-4827-ad34-12e2762ed105
  • 16 sec

A partire da questa settimana e fino alla fine di marzo, Aeroporti di Puglia sarà vestita con i colori di Gravina 2028. Agli arrivi, alle partenze, su tutti i totem degli aeroporti di Bari e Brindisi la Città candidata a Capitale italiana della Cultura, arrivata fra le dieci finaliste, sarà presente con le sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche. L’iniziativa ha visto la propria nascita durante la BIT di Milani 2026. Tutto questo è stato possibile grazie a Michele Andriani, componente del Comitato Promotore, che ha deciso di donare questa possibilità di promozione del territorio.

Una scelta generosa che non arriva casualmente, ma si inserisce in una precisa strategia di partenariato pubblico/privato che ha costituito la forza del progetto di Gravina 2028 e uno dei principi cardine del dossier. La promozione della Città e
delle sue specificità sarà a costo zero per la comunità, grazie alla sinergia tra istituzioni ed imprese, unite in questa progettualità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
