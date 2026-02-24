Bari, boom di incentivi per la mobilità sostenibile: superato il milione di euro

l programma sperimentale MaaS for Italy del Comune di Bari supera 1 milione di euro di incentivi, destinati a promuovere la mobilità sostenibile e integrata nell’area metropolitana, e i 20mila utenti registrati. Per il restante periodo di sperimentazione, inoltre, sarà attivato il caso studio “Corporate Mobility”, destinato esclusivamente alle realtà aziendali del territorio che hanno l’obbligo di presentazione dei piani di spostamento casa-lavoro.

Il caso studio Corporate Mobility prevede, quindi, una procedura di adesione ad hoc per le aziende, che sarà attivata con il supporto dei Mobility manager aziendali e un ulteriore incentivo pari a 10 € per quegli utenti che, nel mese solare, compiranno almeno 8 viaggi multimodali che, ai fini della sperimentazione del caso d’uso, consistono nel ricorso ad almeno due diverse tipologie di servizi di mobilità nelle 24 ore solari.

L’iniziativa, finanziata con risorse del Fondo Complementare al PNRR nell’ambito della Misura 1.4.6 “Mobility As A Service for Italy”, proseguirà fino al prossimo 31 marzo, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Gli incentivi erogati entro il 31 marzo potranno essere utilizzati dagli utenti sperimentatori inderogabilmente fino alla data del 30 aprile, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati della sperimentazione – dichiara l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Questi numeri ci consentono di consolidare una sperimentazione che ha già dato esiti significativi in termini di utenti coinvolti e di spostamenti effettuati con soluzioni di mobilità sostenibile. La mole di dati raccolta, una volta analizzata, sarà fondamentale per la definizione di quelle che saranno le politiche di mobilità post MaaS”.

I cittadini interessati, che però non rientrano nel caso Corporate mobility, possono ancora aderire alla sperimentazione compilando l’apposito form di iscrizione disponibile sulla pagina web dedicata del Comune di Bari o utilizzando la procedura one click prevista da alcuni MaaS Operators (Urbi e We Taxi). L’adesione è gratuita – resta l’obbligo di caricare l’autodichiarazione e i documenti richiesti dal proprio cluster di appartenenza anche per quanti siano già iscritti alla misura e non abbiano provveduto a fornirlo – e consente di accedere immediatamente agli incentivi disponibili, fino a esaurimento delle risorse o alla scadenza del 31 marzo 2026.

Il progetto MaaS for Italy Bari è finanziato con risorse del Fondo Complementare al PNRR nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – PNC-A.1-N1 Misura 1.4.6 “Mobility As A Service for Italy” – MAAS4ITALY.