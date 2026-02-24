De Nittis, 180 anni dalla nascita: alla Pinacoteca di Bari incontro sull’artista

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe De Nittis nel giorno del 180° anniversario della sua nascita. Domani, mercoledì 25 febbraio, alle 17.30, la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”, al quarto piano del Palazzo della Città Metropolitana di Bari sul lungomare Nazario Sauro, ospiterà un incontro incentrato su Westminster (1878), una delle opere più rappresentative dell’artista barlettano.

Il dipinto, esposto nella sala dell’Ottocento dal 21 ottobre scorso, resterà visitabile fino al 6 aprile 2026. L’arrivo dell’opera a Bari è stato possibile grazie al prestito congiunto dell’Associazione METS Percorsi d’Arte e di Enrico Gallerie d’Arte, nell’ambito di uno scambio culturale tra istituzioni museali.

A suggellare questa collaborazione, la Pinacoteca ha a sua volta concesso in prestito uno dei propri capolavori, In Corte d’Assise (1882) di Francesco Netti, attualmente esposto al Castello di Novara fino al 6 aprile, nell’ambito della mostra L’Italia dei primi italiani. Ritratto di una nazione appena nata.

Considerata tra le più significative vedute londinesi di De Nittis, Westminster raffigura il celebre ponte con il Palazzo del Parlamento sullo sfondo, attraversato dalle acque del Tamigi. L’opera restituisce l’atmosfera di un momento sospeso, tra la monumentalità dell’architettura e la quotidianità delle figure che animano la scena: donne e bambini, uomini eleganti, operai in movimento. Il dipinto fa parte della serie realizzata per il banchiere Kaye Knowles e fu presentato all’Esposizione Universale di Parigi del 1878, dove ottenne ampi consensi di pubblico e critica.

All’incontro interverranno il sindaco metropolitano Vito Leccese, la consigliera delegata alla valorizzazione e tutela del patrimonio della Pinacoteca Micaela Paparella, il dirigente del Servizio Beni culturali Raffaele Nicola Vitto, la soprintendente ABAP per le province BAT e Foggia Anita Guarnieri e la storica dell’arte Christine Farese Sperken, che proporrà una lettura critica dell’opera.