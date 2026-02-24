Puglia, prima indagine sul rapporto tra giovani e lettura

Per conoscere meglio il rapporto che gli adolescenti hanno con la lettura e migliorare l’efficacia dei progetti sulla promozione del libro rivolti alle nuove generazioni, l’Associazione Presìdi del libro, in collaborazione con la Regione Puglia, di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e grazie al sostegno di BPER Banca, intende avviare la prima indagine sulla lettura rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di II grado pugliesi.

Nel corso degli anni, i volontari dell’Associazione hanno maturato un crescente bisogno di migliorare gli strumenti utili a promuovere la lettura, consapevoli della necessità di conoscere meglio i lettori per costruire strategie efficaci e individuare obiettivi adeguati.

E’ la prima volta che l’Associazione, attraverso un questionario di 23 domande a risposta anonima, si interroga sulle scelte dei giovani sulla lettura dei libri che al di fuori di quelli scolastici, sul genere letterario preferito e su come avviene la scelta, il formato che prediligono, su quanto tempo e con quale frequenza si dedicano alla lettura nonché sugli strumenti con cui si informano: social network, riviste, siti, app, quotidiani. Se da una parte intendiamo approfondire le scelte dei lettori il questionario è rivolto anche a chi non legge per accogliere eventuali suggerimenti su come sviluppare nuove strategie di promozione della lettura. Le nuove generazioni sono i destinatari privilegiati della nostra attività, i più aperti a sperimentare linguaggi narrativi diversi, nativi digitali ma legati ai libri cartacei e, in un paese dagli indici di lettura scoraggianti, costituiscono un bacino enorme di potenziali lettori, soprattutto al Sud dove gli indici calano ancora e la povertà educativa è un fenomeno ancora troppo esteso.

L’obiettivo del progetto è di raccogliere informazioni sul rapporto che i giovani pugliesi hanno con la lettura e sui fattori che influenzano la loro scelta di leggere o meno ed è per questo che, attraverso tutti i 55 gruppi dei presìdi del libro pugliesi e nell’ambito del protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, ci rivolgeremo ai 190mila studenti di tutte le 200 scuole statali Secondarie di II grado della Puglia, tra licei, istituti tecnici e professionali di tutta la regione.

La validità del campione raccolto fino a fine marzo 2026 e la significatività dei risultati conseguiti verrà garantita dal lavoro di analisi dell’Istituto di ricerca MPS Marketing Problem Solving a cui abbiamo affidato l’indagine. I dati emersi saranno discussi in scuole campione e diffusi attraverso i media, il web, i canali social dell’Associazione e quelli di tutti i gruppi dei presìdi, con un efficace effetto moltiplicatore, ed infine saranno oggetto di un convegno tematico.

L’Associazione Nazionale Presìdi del libro nasce nel 2002, coordina oltre 100 gruppi di lettori in tutt’Italia, concentrati per circa la metà in Puglia, e si distingue per una consolidata attività di promozione/educazione alla lettura. I Presìdi del Libro collaborano stabilmente con enti pubblici e privati, scuole, librerie, biblioteche e sono un ente partecipato della Regione Puglia.