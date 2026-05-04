Bari, più controlli durante la festa di San Nicola: “Lo Stato c’è”

Più controlli, anche in borghese. Soprattutto nella zona del porto. Si è concluso poco fa il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura per fare il punto sui controlli in vista della festa di San Nicola. “C’è un forte impegno da parte di tutti – ha detto il prefetto Francesco Russo – siamo consapevoli dell’importanza degli interventi di controllo e di verifica che faremo durante tutti i giorni della sagra, per cui seguiremo le tradizionali manifestazioni con un buon schieramento di forze che riteniamo idoneo ad affrontare le varie situazioni. Ci sarà la presenza cospicua di personale in divisa e in borghese. Soprattutto nella zona del porto. Ci sono contatti diretti con il ministro dell’Interno. Ma bisogna partecipare alla festa, bisogna esserci. L’invito però è di segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni anomale”.

“Il comitato – ha aggiunto il sindaco Vito Leccese – è stato un momento di confronto utile. La risposta dello Stato c’è e si avverte. Vogliamo fare trascorrere un San Nicola come una festa come è sempre stata. Nessuno vuole tornare indietro, bisogna guardare con speranza al futuro”.