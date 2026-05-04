Totti sbarca a Bari: il Capitano pronto a dare spettacolo sui campi di padel del Palmarès

Il 19 e 20 maggio, Bari si trasformerà nella capitale del padel d’autore ospitando un evento d’eccezione: il Grand Slam Padel Show VIP. La cornice della manifestazione sarà l’esclusiva location di Palmarès, pronta ad accogliere alcuni dei nomi più iconici della storia del calcio italiano che, per due giorni, scambieranno i tacchetti con la racchetta.

Il nome che sta già facendo sognare i tifosi baresi (e non solo) è quello di Francesco Totti. L’eterno capitano giallorosso, ormai un vero e proprio “ambasciatore” del padel in Italia, guiderà una pattuglia di campioni di altissimo livello. Insieme a lui, scenderanno in campo nomi del calibro di Daniele Conti e Andrea Conti, in un torneo riservato esclusivamente a calciatori professionisti. Un’occasione unica per vedere all’opera atleti che hanno fatto la storia della Serie A, impegnati in una disciplina che sta conquistando sempre più appassionati anche in Puglia.

L’evento non sarà solo una sfida tecnica sui campi, ma un vero e proprio spettacolo mediatico. Il format del “VIP Show” promette di coniugare il sano agonismo tra ex compagni di squadra e storici rivali con la bellezza di una location come Palmarès, ormai punto di riferimento per gli eventi sportivi d’élite sul territorio.