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Bari, cambia la viabilità in piazza Moro: prevista inversione del senso di marcia

Fino al 31 dicembre, i dettagli

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 15:34
piazza moro
  • 20 sec

Nuove modifiche alla circolazione nell’area della stazione centrale di Bari per consentire l’avanzamento del cantiere di riqualificazione di Piazza Aldo Moro. Il Comune ha disposto una nuova configurazione temporanea della viabilità su via Giuseppe Suppa, che cambierà senso di marcia nell’ambito della riorganizzazione dell’area e dei capolinea Amtab.

L’ordinanza, in pubblicazione in queste ore, entrerà in vigore non appena sarà installata la nuova segnaletica stradale e resterà valida fino al 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, via Giuseppe Suppa diventerà a senso unico nella direzione da via Scipione Crisanzio verso corso Italia. Previsto inoltre l’obbligo di proseguire dritto su corso Italia all’intersezione con via Suppa, mentre sarà istituito il divieto di accesso dalla stessa intersezione in direzione opposta.

Le modifiche sono relative all’avanzamento dei lavori di trasformazione urbana attorno alla stazione centrale, uno dei principali nodi del traffico cittadino. L’obiettivo dell’intervento, spiega il Comune, è migliorare accessibilità, sostenibilità e funzionalità dell’intera area.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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