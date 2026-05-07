Giovinazzo, esplode bancomat: lo sportello salta in aria all’alba

Un boato nella quiete del mattino ha interrotto il risveglio della città, riportando l’attenzione su un fenomeno criminale che negli ultimi tempi sta tornando a ripetersi con preoccupante frequenza.

È accaduto alle prime luci dell’alba a Giovinazzo, in provincia di Bari, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Banca di Monte dei Paschi di Siena (BdM), provocando danni alla struttura e momenti di forte allarme tra i residenti della zona.

L’esplosione ha svegliato diversi abitanti del quartiere, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’attacco.

Non si registrano feriti, ma l’episodio ha lasciato evidenti segni sulla struttura dello sportello automatico, completamente danneggiato dalla deflagrazione. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Si tratta dell’ennesimo assalto a un bancomat in Puglia, un fenomeno che nelle ultime settimane sembra essere tornato a colpire diverse zone del territorio, alimentando preoccupazione tra cittadini e istituzioni.﻿