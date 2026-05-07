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In casa manuali per costruire armi e ordigni, la scoperta a Lecce: arrestato 20enne

In corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali contatti o canali di diffusione del materiale

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 15:00
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  • 10 sec

Un ventenne di Lecce è stato arrestato dalla Digos con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe raccolto e diffuso documentazione contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali.

Il materiale è stato sequestrato durante una perquisizione nell’abitazione dei genitori, dove il ragazzo viveva. Nella sua stanza gli agenti avrebbero trovato manuali tecnici relativi all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose e guide operative con indicazioni precise sui procedimenti necessari alla costruzione di dispositivi esplosivi anche ad alto potenziale. L’attività investigativa è stata condotta dalla Digos della Questura di Lecce. Al termine delle operazioni il ventenne è stato trasferito nel carcere di Carcere di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali contatti, canali di diffusione del materiale e possibili ulteriori sviluppi dell’indagine.

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