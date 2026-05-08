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Bisceglie, rubano 150 chili di cibo alla Caritas: nei guai in tre

Due sono finiti ai domiciliari

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 08:50
carabinieri
  • 40 sec

Avrebbero rubato generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà dalla sede della Caritas di Bisceglie. Per questo il gip del Tribunale di Trani ha disposto misure cautelari nei confronti di tre uomini del posto, di 27, 53 e 57 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per il terzo sono stati disposti l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre avrebbero sottratto circa 150 chili di alimenti, tra cui omogeneizzati, passate e pelati di pomodoro, introducendosi nella struttura dopo aver forzato il lucchetto e la serratura della porta d’ingresso. Il furto risale al 17 marzo scorso. Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire le fasi del colpo, individuare i mezzi utilizzati – un’utilitaria e uno scooter – e identificare i presunti responsabili.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita alla Caritas per essere nuovamente destinata alle persone in difficoltà. L’indagine è coordinata dalla Procura di Trani. Resta valida, fino a eventuale sentenza definitiva, la presunzione di innocenza per tutti gli indagati.

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