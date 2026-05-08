Festa di San Nicola, il sindaco: “Pace e accoglienza: questa è identità di Bari”

Sono entrati nel vivo con il momento tanto atteso del corteo i festeggiamenti del santo patrono di Bari, San Nicola, in un lungo weekend tra riti, tradizione, ma anche divertimento per piccoli e grandi. Tante le presenze nella prima giornata, ma in numero inferiore, segnalano alcuni, rispetto alle edizioni passate. “C’è meno gente – ha dichiarato una cittadina – la zona delle bancarelle e delle giostre ieri sera era deserta, mai vista così”. Forse il maltempo, forse la paura per la recente scia di sangue, ma questo non ferma chi questa festività la sente, per molti è infatti identità. Lo ha spiegato il sindaco di Bari, Vito Leccese che nel corso della serata di ieri ha voluto augurare buon san Nicola ai cittadini con un messaggio pubblicato anche sui social.

“Buon San Nicola Bari – commenta – che il messaggio del nostro Santo Patrono possa sempre segnare la via della nostra comunità. Perché sia unita dai sentimenti di pace, carità e accoglienza su cui abbiamo fondato la nostra identità di baresi”, ha concluso. Nel frattempo i festeggiamenti proseguono. Oggi è il turno dell’imbarco della statua e del sorvolo delle frecce tricolori.