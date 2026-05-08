Notte di “fuoco” nel Barese, veicoli avvolti dalle fiamme tra Japigia e Valenzano

Notte intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, impegnati in diversi interventi tra Valenzano e il quartiere Japigia. Il primo allarme è scattato intorno alle 3 nel comune di Valenzano, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato all’interno del mezzo alcune taniche di benzina, elemento che ha reso più delicate e complesse le manovre di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Poche ore dopo, intorno alle 5.30, un secondo intervento ha interessato il quartiere Japigia di Bari, dove tre automobili sono andate a fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alle 7 del mattino. Sul luogo dell’incendio è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali collegamenti tra gli episodi.