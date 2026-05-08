Festa di San Nicola a Bari, l’imbarco della statua e il sorvolo delle Frecce: il programma

La giornata di oggi si è aperta alle 4.30 con le prime celebrazioni e il lancio delle diane. Il momento più atteso anche dai pellegrini è alle 10 con la celebrazione della messa e l’imbarco della statua in mare dal molo San Nicola. La statua rientrerà solo in serata verso le 20, in processione verso piazza del Ferrarese. In quel momento saranno accese le luminarie.

Da non perdere il sorvolo delle Frecce Tricolori alle 17 e lo spettacolo pirotecnico alle 22.

Il piano viabilità

Per tutta la giornata, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. lung.re Imp. Augusto

f. piazzale IV Novembre

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi

h. piazza della Libertà

i. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza

Federico II di Svevia

j. piazza Federico II di Svevia

k. via Boemondo

l. strada Palazzo dell’Intendenza

m. via B. Petrone

n. via Villari

o. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

q. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

r. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

s. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

t. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

u. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi

v. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di

marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia

con direzione verso il piazzale IV Novembre)

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

x. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

z. via Fiorese

aa. molo S. Nicola

bb. lung.re Di Crollalanza

cc. piazza Eroi del Mare

dd. largo G. Bruno

ee. largo Adua

ff. piazza A. Diaz

gg. lung.re N. Sauro

hh. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ii. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia

jj. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

kk. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ll. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

nn. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa)

qq. corso sen. A. De Tullio

rr. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste

Piano Amtab

In occasione della festa patronale “San Nicola 2026”, per la giornata del 8 maggio, il servizio di trasporto pubblico a Bari sarà potenziato e rimodulato.

Le linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53 effettueranno l’ultima corsa alle ore 24:00.

Unitamente alle navette “A”, “B” e “C”, le linee 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 14, 22, 27, 42 e 50, saranno interessate da modifiche alla circolazione, ed al fine di agevolare il collegamento dei pellegrini dal porto, sarà inoltre attivata la navetta “Marisabella”.

Per l’occasione saranno attivati in via straordinaria anche i servizi di Park & Ride dislocati sul territorio cittadino, al fine di agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro urba

Attive le navette del park and ride di Pane e pomodoro, corso Veneto e Largo Due Giugno fino alle due del mattino