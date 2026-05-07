Bari, la magia della Caravella incanta la città: al via il corteo di San Nicola – VIDEO

Bari è tornata a trasformarsi in un grande “teatro” a cielo aperto per raccontare una tradizione millenaria preziosa per la città, ma non solo. Ha preso il via il corteo storico di San Nicola, uno degli appuntamenti più attesi e identitari delle celebrazioni nicolaiane, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone tra residenti, fedeli e turisti.

Dopo l’arrivo del Quadro del Santo al Molo San Nicola, accolto dalle autorità civili e religiose, il corteo ha preso il via da piazza Federico II di Svevia attraversando le strade del centro tra musica, danze, figuranti e quadri scenici ispirati alla traslazione delle reliquie del Santo. Il tema scelto per l’edizione 2026, “Una caravella di arte e di pace”, accompagna l’intera manifestazione, pensata non solo come rievocazione storica ma come percorso collettivo che intreccia memoria, arte e partecipazione cittadina.

Ad aprire il corteo è stato il carro scenografico, seguito da danzatrici, performer e figuranti selezionati nei diversi Municipi cittadini. Cuore dell’edizione di quest’anno anche il coinvolgimento diretto delle eccellenze artistiche del territorio: gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari hanno realizzato un’opera scultorea che sfila sul palco mobile, mentre i giovani musicisti del Conservatorio Niccolò Piccinni hanno accompagnato il percorso con esecuzioni dal vivo per pianoforte.

Lungo il tragitto due attori hanno inoltre guidato il pubblico nel racconto della traslazione delle reliquie di San Nicola, trasformando il corteo in una narrazione continua tra passato e presente. Grande attesa poi per lo spettacolo in piazza Libertà dove andrà in scena lo show danzante “La luna di San Nicola, orbite di luce”, firmato dalla compagnia Rex Extensa e diretto da Elisa Barucchieri.

La manifestazione proseguirà fino a tarda sera con l’arrivo del corteo nella piazza della Basilica di San Nicola, nel cuore della città vecchia. Qui si terrà il momento conclusivo della rievocazione con le ultime performance sceniche e l’omaggio musicale dei Mezzotono. Finale affidato alla consegna della Sacra Icona al priore della Basilica, uno dei momenti più simbolici e sentiti dell’intera festa nicolaiana.