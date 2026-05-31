Bunker in un pollaio nel Foggiano per coltivare la marijuana, 5 arresti

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Coltivavano marijuana in un bunker sotterraneo ricavato in un pollaio: vi si accedeva posizionandosi su un masso in cemento che si trasformava in ascensore con un radiocomando: in questo modo chi era sul masso poteva scendere nel locale interrato a quattro metri di profondità.

Per questo cinque persone, tra cui una donna, sono state arrestate dalla polizia di Andria, in flagranza di reato, per produzione di marijuana a Cerignola (Foggia), dove gli agenti hanno individuato il bunker.

Il forte odore presente nella zona, benché non vi fosse alcuna traccia di piantagioni, ha consentito di individuare l’accesso al locale.

Dopo diverse ore di ricerca, con l’aiuto dei vigili del fuoco, i poliziotti sono riusciti ad individuare il vano segreto. All’interno del bunker erano presenti, oltre a un sistema di videosorveglianza esterna, sofisticati impianti di illuminazione, irrigazione, essicamento, e circa 65 kg di marijuana, tra infiorescenze già in lavorazione e arbusti da lavorare. Dopo la convalida del gip di Foggia, per tre indagati è stata confermata la detenzione in carcere, ad altri due sono stati concessi i domiciliari.