Info point turistici, dalla Regione Puglia 1,5 milioni per il potenziamento

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La Regione Puglia investe sull’accoglienza turistica e stanzia 1,5 milioni di euro per il potenziamento della rete degli info-point presenti sul territorio. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l’avviso pubblico destinato agli enti locali che gestiscono o intendono attivare punti di informazione turistica aderenti alla rete regionale.

Le risorse, pari a 1,5 milioni di euro, rientrano nel Programma Operativo Complementare Puglia 2021-2027 e saranno utilizzate per migliorare la qualità dei servizi offerti ai visitatori attraverso interventi di ammodernamento delle strutture, l’introduzione di nuove tecnologie e la formazione del personale. Il contributo coprirà il 100% delle spese ammissibili, senza necessità di cofinanziamento da parte degli enti beneficiari. Per ciascun progetto sarà possibile ottenere fino a 16mila euro.

Secondo quanto previsto dall’avviso, potranno presentare domanda Comuni, Unioni di Comuni e altri enti pubblici che già gestiscono un info-point turistico o che intendano attivarne uno nuovo. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale dedicata. La ripartizione delle risorse tra le province pugliesi è stata effettuata sulla base di criteri legati alla superficie territoriale, alle presenze turistiche registrate nel 2024 e al fabbisogno di servizi di informazione e accoglienza.

La quota maggiore sarà destinata alla provincia di Foggia, che riceverà 425.410 euro per sostenere i suoi 22 info-point. Seguono Lecce con 338.211 euro destinati a 44 punti informativi, il numero più elevato della rete regionale, e Bari con 286.451 euro per 25 info-point. A Brindisi andranno 193.517 euro per 13 strutture, mentre Taranto riceverà 152.880 euro per altrettanti punti informativi. Alla provincia Bat sono stati assegnati 103.528 euro per i sei info-point presenti sul territorio.

“Gli info-point rappresentano il primo contatto tra il visitatore e il territorio che lo accoglie”, ha dichiarato l’assessora regionale al Turismo, evidenziando come il potenziamento della rete punti a garantire servizi sempre più efficienti e uniformi in tutta la Puglia. Le domande potranno essere presentate a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Burp e fino alle ore 12 del ventesimo giorno successivo. La modulistica è disponibile sui portali istituzionali della Regione Puglia.

Foto repertorio