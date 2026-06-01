Morto Marios Oikonomou, l’ex difensore del Bari stroncato a 33 anni dopo un incidente in scooter

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Non si è ripreso dall’incidente che lo aveva travolto dieci giorni fa. Marios Oikonomou, ex difensore greco che nel 2018 aveva indossato la maglia del Bari, è morto nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Giannina, la città in cui era nato 33 anni fa.

Tutto era iniziato il 23 maggio scorso, quando Oikonomou era rimasto coinvolto in un grave scontro stradale in una via centrale di Giannina. Alla guida del suo scooter, si era scontrato con un’auto che stava tentando un’inversione di marcia. L’impatto era stato violento: l’ex difensore aveva riportato gravi lesioni alla testa, tanto da essere trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso. I medici dell’Ospedale Universitario di Giannina lo avevano operato d’urgenza con un intervento di craniectomia decompressiva, ma le sue condizioni erano rimaste critiche. Da sabato scorso era ricoverato in terapia intensiva, dove purtroppo non ha mai mostrato segni di miglioramento.

Oikonomou aveva chiuso la sua carriera da calciatore nel 2024, con il Panaitolikos. Nel corso degli anni aveva militato in diverse squadre italiane oltre al Bari, e aveva vestito per sei volte la maglia della nazionale greca. Il suo percorso calcistico lo aveva portato anche all’Aek Atene e al Copenaghen, con cui aveva conquistato il titolo danese nel 2022. Dopo il ritiro, era tornato a vivere a Giannina, la stessa città in cui aveva mosso i primi passi da calciatore tra le fila del Pas, la squadra locale.