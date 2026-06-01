Bari celebra la Festa della Repubblica, previste modifiche alla viabilità. I dettagli

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Bari si prepara a celebrare l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana con una serie di appuntamenti istituzionali e commemorativi in programma martedì 2 giugno. Alle celebrazioni, organizzate dalla Prefettura di Bari, prenderà parte anche l’assessore alla Vivibilità urbana, Polizia locale e Protezione civile Carla Palone, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Il programma prenderà il via alle ore 10 al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare con la cerimonia degli onori ai Caduti, la deposizione di una corona d’alloro e la firma dell’Albo d’onore dedicato ai 75mila militari italiani caduti all’estero durante le due guerre mondiali. Alle 11, in piazza Libertà, si terrà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, durante la quale saranno letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.

Le celebrazioni si concluderanno in serata con il concerto della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari, in programma dalle ore 20 sempre in piazza Libertà. Per consentire il regolare svolgimento degli eventi, la Polizia Locale ha predisposto una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta in diverse zone della città. I primi provvedimenti sono già scattati il 30 maggio sul piazzale Giannella, dove fino al 3 giugno è autorizzato il transito e la sosta dei mezzi impegnati nelle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture.

Martedì 2 giugno, dalle 5 alle 13, scatteranno i divieti di fermata sul lungomare Araldo di Crollalanza, nel tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz, su piazza Diaz e in alcune aree del lungomare Nazario Sauro. Dalle 5 alle 24 sarà inoltre vietata la sosta in piazza Libertà. Ulteriori divieti di fermata entreranno in vigore dalle 14 alle 24 su corso Vittorio Emanuele II, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Massari e piazzale Monsignor Mincuzzi.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle 9 alle 13 sarà istituito il divieto di transito sul lungomare Araldo di Crollalanza, in piazza Diaz, sul lungomare Nazario Sauro e in parte di piazza Gramsci per consentire lo svolgimento della cerimonia dell’alzabandiera. In serata, dalle 18 alle 24, nuove limitazioni al traffico interesseranno corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e via Cairoli per permettere lo svolgimento del concerto della Banda Interforze. L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali spostamenti nelle aree interessate dai provvedimenti.