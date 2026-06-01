Stadio San Nicola, il Comune non molla: nessuna proroga. La Ssc Bari deve lasciare l’astronave

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Il Comune di Bari ha avviato l’iter procedurale per il rilascio dell’impianto sportivo da parte della Ssc Bari, dopo che la concessione è scaduta ufficialmente il 31 maggio scorso. Nessuna proroga in vista: Palazzo di Città non intende fare passi indietro.

Nel mezzo di questa situazione, si cerca però di salvare il salvabile sul fronte degli eventi già programmati. I quattro concerti in calendario — Vasco Rossi il 18 giugno, Eros Ramazzotti il 23 giugno, Max Pezzali il 5 luglio e Tiziano Ferro l’8 luglio — al momento non sarebbero in discussione e si lavora per confermarne lo svolgimento.

Sul fronte dei rapporti tra le parti, la situazione resta bloccata. L’incontro tra il sindaco Vito Leccese e Luigi De Laurentiis non è ancora stato calendarizzato dalla segreteria del primo cittadino: si attende che sia l’amministratore unico della Ssc Bari a farne richiesta formale. Intanto, dopo l’acceso scambio epistolare via pec che ha caratterizzato le ultime settimane, la distanza tra Comune e società rimane netta.