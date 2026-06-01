Il Comune di Bari ha avviato l’iter procedurale per il rilascio dell’impianto sportivo da parte della Ssc Bari, dopo che la concessione è scaduta ufficialmente il 31 maggio scorso. Nessuna proroga in vista: Palazzo di Città non intende fare passi indietro.
Nel mezzo di questa situazione, si cerca però di salvare il salvabile sul fronte degli eventi già programmati. I quattro concerti in calendario — Vasco Rossi il 18 giugno, Eros Ramazzotti il 23 giugno, Max Pezzali il 5 luglio e Tiziano Ferro l’8 luglio — al momento non sarebbero in discussione e si lavora per confermarne lo svolgimento.
Sul fronte dei rapporti tra le parti, la situazione resta bloccata. L’incontro tra il sindaco Vito Leccese e Luigi De Laurentiis non è ancora stato calendarizzato dalla segreteria del primo cittadino: si attende che sia l’amministratore unico della Ssc Bari a farne richiesta formale. Intanto, dopo l’acceso scambio epistolare via pec che ha caratterizzato le ultime settimane, la distanza tra Comune e società rimane netta.
Stadio San Nicola, il Comune non molla: nessuna proroga. La Ssc Bari deve lasciare l’astronave
Palazzo di Città ha già avviato l'iter per il rilascio dell'impianto
Il Comune di Bari ha avviato l’iter procedurale per il rilascio dell’impianto sportivo da parte della Ssc Bari, dopo che la concessione è scaduta ufficialmente il 31 maggio scorso. Nessuna proroga in vista: Palazzo di Città non intende fare passi indietro.