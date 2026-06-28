Sicurezza stradale: nasce Rete Italiana Mobilità Equa. “Serve un nuovo modello di mobilità”

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Nasce Rete Italiana Mobilità Equa (RIME), che per la prima volta unisce realtà che si occupano di sicurezza stradale, rappresentanza delle vittime della strada, mobilità attiva, trasporto pubblico, e qualità dello spazio pubblico in Italia. RIME vuole rappresentare il diritto alla sicurezza stradale, alle scelte di mobilità, contrastare la povertà dei trasporti, dare forza alla Vision Zero e alla democrazia dello spazio pubblico. È frutto di un percorso collettivo di attiviste e organizzazioni nazionali e locali, unite da una visione chiara che vuole tradurre in azioni. La rete rappresenta oggi più di venti realtà ed è aperta al contributo di ulteriori organizzazioni e persone che ne condividano principi e obiettivi.

La nascita di RIME arriva mentre il Paese è nuovamente scosso dall’ennesimo fine settimana segnato da gravi scontri stradali e dalla perdita di troppe giovani vite, con l’annuncio di nuove iniziative sulla sicurezza stradale da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Le tragedie di questi giorni e di questi mesi, con numeri che non accennano a ridursi, dimostrano che l’Italia non può continuare ad affrontare la sicurezza stradale come una successione di emergenze. Serve una riflessione più ampia sul modello di mobilità che abbiamo costruito nel nostro Paese – si legge in una nota – Una politica moderna deve interrogarsi su quali scelte di mobilità vengono offerte ai cittadini, sulle condizioni normative e infrastrutturali che le garantiscono, sul ruolo della mobilità attiva e del trasporto pubblico, e su quale cultura della convivenza sulle strade si intende promuovere. Se alle tragedie segue indignazione, ma non risorse o una riflessione globale sulle politiche, continueremo a rincorrere il problema e ad avere un sistema ingiusto e insicuro, in cui anche un solo errore fa perdere una vita. Se invece sapremo costruire un modello di mobilità più equo e orientato alle persone, potremo agire sulle cause profonde. Molte città e Paesi hanno ottenuto già risultati di riduzione drastica delle vittime stradali, intervenendo sulla riduzione della velocità e su politiche che riducono la dipendenza dall’uso dell’automobile, e che danno dignità a tutte le scelte di mobilità”.

RIME nasce come un’alleanza tra organizzazioni e persone attiviste e professioniste per città più giuste, sicure e vivibili e si propone come uno spazio necessario di proposta e confronto nel dibattito pubblico e istituzionale.

“Alle famiglie delle vittime dobbiamo vicinanza. Al Paese dobbiamo qualcosa di più: una visione capace di andare oltre l’emergenza e oltre posizioni non basate su evidenze, che negli ultimi anni hanno impoverito il dibattito sulla mobilità. Dobbiamo restituire il futuro. Un futuro che è ora di iniziare a costruire”.

Rete Italiana Mobilità Equa (RIME)

RIME unisce associazioni e organizzazioni che rappresentano la sicurezza stradale e le vittime sulla strada, la mobilità attiva, il trasporto pubblico e la qualità dello spazio pubblico in Italia.

AMODO – Alleanza Mobilità Dolce

A.Ri.Bi – Associazione per il Rilancio della Bicicletta

AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada

Alba, Luci sulla buona strada

AVISL – Associazione Vittime Incidenti Stradali

Bike4City

CUB – Ciclisti Urbani Baresi

Città delle Persone

Clean Cities Italia

Comitato Vivere Meglio la Città

FIAB Italia

Associazione Lorenzo Guarnieri ONLUS

Fondazione Matteo Ciappi

Fondazione Michele Scarponi

Kyoto Club

Legambiente

Movimento Diritti dei Pedoni

Napoli Pedala

Non correre, Accorri

Pedala Martesana

Pesaro30

Sonia Tosi ODV

Salvaiciclisti Roma