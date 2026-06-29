Bari, auto e camioncini sulle piste ciclabili e le basole: il Comune annuncia controlli

Annunci

Veicoli sulla pista ciclabile del lungomare di Santo Spirito e auto che transitano sulle nuove basole appena posate in via Argiro. Sono le segnalazioni arrivate nelle ultime ore all’amministrazione comunale di Bari, che ha deciso di intervenire pubblicamente per richiamare automobilisti e motociclisti al rispetto delle regole negli spazi pubblici, in particolare nelle aree di recente riqualificazione.

Sul lungomare di Santo Spirito, riaperto dopo l’intervento di restyling, diversi veicoli sono stati fotografati mentre transitavano o sostavano sulla nuova pista ciclabile, non progettata per sopportare carichi pesanti come quelli dei camioncini. In via Argiro, invece, le immagini mostrano il passaggio di autovetture su un isolato oggetto di lavori di pedonalizzazione, le cui nuove basole erano state appena posizionate.

L’amministrazione ricorda che le riaperture anticipate di alcune aree sono state decise per consentire ai cittadini di tornare a usufruire il prima possibile degli spazi interessati dai cantieri, pur in presenza di lavorazioni residue. Comportamenti come quelli segnalati, oltre a violare il Codice della strada, compromettono la sicurezza di pedoni e ciclisti e rischiano di danneggiare opere pubbliche appena inaugurate.

A intervenire è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: “Le immagini che ci giungono non solo dal lungomare di Santo Spirito e da via Argiro, ma anche da altre zone attraversate da cantieri che stanno scrivendo una nuova pagina della storia della città, suscitano grande indignazione, in primis in quei cittadini che ripongono grande speranza nel cambiamento. Un cambiamento che, però, deve essere accompagnato da una presa in carico collettiva dei cantieri e delle aree restituite alla città, talvolta anche anticipando i tempi, proprio per permettere a tutti di godere prima possibile di nuovi spazi di socialità. L’uso improprio degli stessi comporta danni gravi, e dunque un ulteriore aggravio sulle casse pubbliche: se auto e camioncini parcheggiano su aree pedonali o su una pista ciclabile, è ovvio che le distruggeranno. Per questo ci tengo a ricordare che la cura del bene comune è una responsabilità condivisa”.

La Polizia locale intensificherà i controlli nelle zone interessate per contrastare i comportamenti irregolari e sanzionare i trasgressori.