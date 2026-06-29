Bari, salta il Consiglio comunale sulla Ssc Bari: opposizione ritira la richiesta

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Il Consiglio comunale monotematico sulla SSC Bari non si terrà nelle prossime ore. L’opposizione ha ritirato la richiesta di convocazione dopo che il sindaco Vito Leccese aveva chiesto di valutare un rinvio, indicando due ragioni precise.

La prima è legata alla scomparsa di Igor Protti, che ha colpito profondamente la città e la tifoseria biancorossa: affrontare una discussione così delicata in questo momento, secondo il sindaco, richiederebbe un clima più appropriato sotto il profilo umano e istituzionale. La seconda ragione riguarda l’udienza cautelare fissata per il 7 luglio dinanzi alla Seconda Sezione del TAR Puglia, nell’ambito del ricorso promosso contro il bando per la concessione dello stadio San Nicola: attenderne l’esito consentirebbe al Consiglio di discutere la questione con un quadro più completo.

Nella stessa comunicazione, Leccese aveva assunto l’impegno a riproporre la seduta monotematica entro il mese di luglio, anche prima del termine regolamentare dei venti giorni.

“Desidero ringraziare i consiglieri di opposizione per aver accolto questo invito e, con loro, l’intero Consiglio comunale per il senso di responsabilità e la sensibilità istituzionale dimostrati. Si è scelto di anteporre l’interesse della città e il rispetto di un momento particolarmente delicato a qualsiasi altra valutazione. Il confronto sulla situazione della SSC Bari è rinviato al momento più opportuno, quando potremo affrontarlo con maggiore serenità ma soprattutto avremo tutti gli elementi utili per una discussione più articolata, mantenendo l’impegno di convocare il Consiglio comunque entro il mese di luglio”», dichiara il sindaco.