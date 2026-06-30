Emergenza caldo, scatta il piano a Bari: dai kit ai punti climatizzati. “Vicini ai più fragili”

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Una rete di spazi climatizzati, kit anticaldo, esercizi commerciali pronti a offrire acqua e refrigerio e una campagna per contrastare la solitudine degli anziani. Sono alcune delle novità del Piano Caldo 2026, presentato dal Comune di Bari per fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sulle persone più vulnerabili.

Il piano, coordinato dall’assessorato comunale al Welfare, resterà operativo per tutta l’estate e coinvolgerà Comune, Asl Bari, Protezione civile, medici di medicina generale, università, associazioni di volontariato, Terzo Settore e numerosi partner pubblici e privati con l’obiettivo di assistere anziani, persone fragili e senza fissa dimora. Tra le principali novità figurano i “Punti Freschi Bari”, una rete di spazi climatizzati distribuiti nei cinque Municipi, ospitati in biblioteche, musei e altri edifici pubblici dove sarà possibile trovare refrigerio durante le ore più calde della giornata. Accanto a questi saranno attivati gli spazi “Aperti per Caldo” nei Centri servizi per le famiglie, che offriranno ambienti climatizzati, attività ricreative e momenti di socializzazione.

Il Comune lancerà inoltre la rete “Amici del Fresco”, invitando bar, caffetterie ed esercizi commerciali ad aderire all’iniziativa. I locali che parteciperanno metteranno gratuitamente a disposizione delle persone over 65, dei cittadini fragili, delle persone con disabilità e delle donne in gravidanza un ambiente climatizzato e un bicchiere d’acqua, senza obbligo di consumazione. Tra le misure previste anche la distribuzione di kit anticaldo, contenenti cappellino, ventaglio, borraccia e integratori salini, destinati alle persone più vulnerabili attraverso il Pronto intervento sociale e le unità di strada. L’amministrazione ha annunciato inoltre la campagna “Adotta un anziano”, che partirà a metà luglio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a compiere piccoli gesti di vicinanza nei confronti delle persone sole durante il periodo estivo, come una telefonata, una visita o un semplice controllo.

Il Piano rafforza anche i servizi già esistenti, tra cui il Pronto intervento sociale attivo 24 ore su 24, il Centro polifunzionale Area 51 per le persone senza dimora, le unità di strada, il Polo socio-sanitario di prossimità, il servizio “Serenità Anziani”, la sorveglianza telefonica per gli over 75, il “Pony della Solidarietà” per la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità e la rete delle mense parrocchiali. “L’obiettivo è fare in modo che nessuna persona fragile resti sola durante i mesi più caldi dell’anno”, ha spiegato l’assessore al Welfare Michelangelo Cavone, sottolineando come il Piano punti non solo a potenziare i servizi, ma anche a costruire una rete di solidarietà capace di coinvolgere l’intera comunità nella tutela delle persone più esposte ai rischi delle alte temperature.

Foto repertorio