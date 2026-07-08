International Trani tango: la prima milonga in piazza Duomo

Tutto pronto per aprire le serate più attese dai tantissimi ballerini in arrivo da ogni parte del mondo per International Trani Tango. Il palco di 400 metri quadri è pronto per affrontare ore e ore di passi, lenti o scatenati, sulle note dell’orchestra Flirtango, in concerto dal vivo per emozionare con i musicisti in arrivo direttamente dall’Argentina. Per la selezione musicale che proseguirà per tutta la notte, la consolle sarà a disposizione di Elektra Sol. Ad impreziosire la serata saranno le esibizioni dei maestri Ilaria Caravaggio e Michele Lobefaro, e di Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci.

Dal pomeriggio visita guidata nel caratteristico centro storico di Trani, alla scoperta di tesori nascosti nelle viuzze che abbracciano la Cattedrale, a cui seguirà un delizioso assaggio delle prelibatezze gastronomiche del territorio e, per chi non vorrà aspettare la milonga serale, alle 18.30 si ballerà nei pressi del Castello Svevo di Trani.

Appuntamenti da non perdere per immergersi nell’atmosfera unica che avvolgerà Trani fino a domenica 12 luglio.