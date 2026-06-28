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Puglia, dimissioni assessore al Turismo in Regione: la delega (per il momento) resta a Decaro

Il presidente della Regione: "I pugliesi stiano tranquilli"

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Giugno 2026 - 11:35
antonio decaro3
  • 2 min
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Per il momento la delega regionale al Turismo resta nelle mani del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. A confermarlo è stato lo stesso governatore, rispondendo ai cronisti a Lecce dopo le dimissioni dell’ex assessora Grazia Maria Starace. “Dico ai pugliesi di stare tranquilli: sono stato il sindaco della città che ha registrato la maggiore crescita del turismo in Italia, quindi penso di poter tenere la delega al Turismo ancora per un po’. Poi vedremo con il tempo che cosa succede”, ha dichiarato Decaro.

Il presidente ha ricordato che le deleghe fanno capo al presidente della Regione e vengono affidate agli assessori per l’attività amministrativa. “È una delega che tengo io, anche perché tutte le deleghe sono del presidente che le cede agli assessori per lavorare insieme, ma comunque se ne occupa il presidente”, ha spiegato. Decaro ha inoltre sottolineato come alcuni dei principali provvedimenti adottati nei primi mesi di legislatura, tra cui la legge sugli affitti brevi e le risorse destinate al turismo nelle aree interne, siano il risultato di un lavoro condiviso tra la presidenza e gli assessorati. Quanto alla nomina del nuovo assessore, il presidente ha escluso che vi siano valutazioni di natura politica. «Non ci sono alchimie politiche o questioni partitiche per assegnare la delega. Per ora abbiamo nominato il nuovo direttore e la delega la tengo io. Arriverà il momento in cui individuerò una persona a cui affidarla, come ho fatto per gli altri assessori», ha concluso. Le dichiarazioni arrivano dopo le dimissioni dell’ex assessore al Turismo Grazia Maria Starace, indagata per concussione ai danni dell’ex marito e imputata in un procedimento per presunti abusi edilizi.

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